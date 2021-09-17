Финские ученые вырастили кофе в биореакторе

Кофе больше невыгодно выращивать в тропических лесах, ведь их площадь из-за изменения климата становится все меньше. Ученые ищут более удобный и дешевый способ получения кофейных зерен. Исследователи в Финляндии решили проблему, пишет Fast Company.

Финны научились выращивать кофе в лаборатории, вернее, в биореакторе. Они применили такие же методы, что и при производстве культивированного мяса.

Клетки кофейного дерева растят в лаборатории, а потом помещают в заполненные питательной средой биореакторы. Там кофе растет, причем обходится дешевле, чем говядина.

Беловатая масса высушивается в порошок, а потом обжаривается до темно-коричневого цвета. Исследователи уже сварили первые чашки кофе. Они уверяют, что он напоминает обычный по запаху и вкусу. // Фото: fastcompany