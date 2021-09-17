Финн через суд добился права сменить имя на Люцифер

Агентство цифровых и демографических данных Финляндии отказало жителю Эспоо в его просьбе о смене имени. В ведомстве решили, что финн не должен зваться как сатана. Но суд отменил это решение, пишет Yle.

Мартти Веса Олави Линья-ахо узнал, что в 2019 году в Финляндии приняли закон, который разрешает иметь четыре имени. Поскольку у мужчины уже было три – Мартти, Олави и Веса, и все называли его по-разному, он решил взять еще одно, более оригинальное.

Веса подал заявление, в котором попросил дать ему имя Люцифер. Его отправили на рассмотрение в комиссию Агентства цифровых и демографических данных. Оттуда пришел отказ, в качестве причины указали, что Люцифер - одно из имен дьявола.

Мужчина обжаловал решение в административном суде. Он написал, что Люфицер означает «несущий свет». У нескольких граждан Финляндии уже было это имя. К тому же, отрицательный оттенок имя носит лишь для христиан.

В итоге суд разрешил ему взять имя Люцифер, признав, что оно имеет много значений, причем не все отрицательные. // Фото: Willgard/Pixabay