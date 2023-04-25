Фестиваль колокольного звона «Пасхальный перезвон» прошел в Ведлозере

Фестиваль колокольного звона «Пасхальный перезвон» прошел в церкви Пророка Илии села Ведлозеро. Звонари, приехавшие из разных районов Карелии, дарили слушателям завораживающие перезвоны. Лучших звонарей определяли прихожане путем голосования. Победителям отец Георгий (настоятель храма) вручил денежные призы. Праздничный день был насыщен приятными эмоциями.

«Мастер-классы отца Сергия из Ладвы и звонаря Олега из Собора Александра Невского (г. Петрозаводск) позволили и нам, желающим, попробовать самим позвонить в колокола. Сначала было страшновато (при таком скоплении народа!), но стоило только начать, и вдруг становилось понятно, что это совсем не страшно, что и у тебя получается своя, особенная мелодия...»,

- делится впечатлениями праздника слушательница.

Под лучами весеннего солнца всех гостей угощали отменной кашей, горячим чаем и ароматными пирогами.

«Сердечно поблагодарили организатора удивительного праздника отца Георгия. Это был самый оптимистический момент праздника, когда он читал предложенную ему, всем с детства знакомую, сказку о курочке рябе, снёсшей золотое яичко, но сказку не простую, а написанную на старинном ладвинском наречии! Это было так здорово и очень смешно! Отец Георгий со своей задачей справился отлично, люди смеялись от души!»

«А что ещё лучше очищает наши души, если не мирный праздничный колокольный перезвон, смех, хорошее настроение и общение с интересными людьми?!!»,

- подытожила подписчица сообщества «Храм Пророка Илии с. Ведлозеро».

Фестиваль «Пасхальный перезвон» в Пряжинском районе прошел впервые. Праздник оказался настолько душеным, что все участники пожелали продолжить начатую традицию и встретиться вновь в следующем году.