Чиновников через суд обязали взять на баланс бесхозную дорогу

Дорога, по которой жители поселка Рантуэ и СНТ «Гранит» в Сортавальском районе подъезжали к своим домам, не была включена в реестр муниципального имущества. Проезд являлся бесхозяйным. Такое положение дел негативно сказывалось на обеспечении безопасности дорожного движения, препятствовало своевременному прибытию пожарных, «скорой» в СНТ, где зимой живут более 200 человек. Об этом стало известно в прокуратуре.

После проверки прокурор города обратился в суд с иском о возложении на администрацию Сортавалы обязанности признать дорогу бесхозяйной и включить ее в реестр муниципального имущества, чтобы содержать ее надлежащим образом.

Суд согласился с позицией прокуратуры. // фото freepik.com