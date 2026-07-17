Федор Шаляпин: легендарный бас в современном прочтении

20 марта в Карельской филармонии состоится третий концерт абонемента «Вечера с Мужским хором»(6+)

Сольные концерты легендарного баса, собиравшие полные залы, поражали слушателей красотой и правдивостью по-новому трактованных вокальных произведений не меньше, чем оперные спектакли. Репертуар певца был чрезвычайно богат и включал в себя множество оперных арий и романсов. Особое место в нём занимали русские народные песни. Шаляпин невероятно точно и трогательно отзывался о тесной связи русского народа с песней: «Ведь вот русские люди поют песню с самого рождения. От колыбели, от пелёнок. Поют всегда. По крайней мере, так это было в дни моего отрочества. Народ, который страдал в тёмных глубинах жизни, пел страдальческие и до отчаяния весёлые песни. А как хорошо пели! Пели в поле, пели на сеновалах, на речках, у ручьёв, в лесах и за лучиной. Одержим был песней русский народ, и великая в нём бродила песенная хмель…»

Мужской хор исполнит хорошо известные русские народные песни в новых современных аранжировках, часть из которых выполнили сами артисты.

Исполнители: Мужской камерный хор филармонии, художественный руководитель и дирижёр – заслуженный деятель искусств Карелии Алексей Умнов.

Художественное слово – заслуженный артист Карелии Александр Картушин.

Начало в 19:00, 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести здесь.

Реклама. ГАУ РК «Карельская госфилармония». ИНН 1001040248.