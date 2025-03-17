С аншлагом прошел концерт группы «Любэ» в Петрозаводске

Более пяти тысяч зрителей в двух городах пели с народным артистом России Николаем Расторгуевым любимые песни о Родине.

В Твери мальчик лет 10-12 обратился к организаторам концерта с просьбой передать артисту записку:

«Меня зовут Артём. Мой папа осенью погиб. Его любимая песня – «Комбат». Прошу вас её спеть...»

Трогательно и просто. Конечно, эта песня прозвучала и в Твери, и в Петрозаводске.

«Рад, что с такими концертами мы продолжаем работать на идеологическом фронте, поднимая дух земляков в тылу и приближая Победу в Год защитника Отечества», - написал на своей страничке в соцсети организатор концертов Максим Мазуровский.

Напомним, что осенью агентство "Интерфест" провело концерты группы "Любэ" в Мурманске и Архангельске.