17 марта 2025, 18:46
С аншлагом прошел концерт группы «Любэ» в Петрозаводске
До Петрозаводска группа с успехом выступила в Твери
Фото: Птз Говорит
Более пяти тысяч зрителей в двух городах пели с народным артистом России Николаем Расторгуевым любимые песни о Родине.
В Твери мальчик лет 10-12 обратился к организаторам концерта с просьбой передать артисту записку:
«Меня зовут Артём. Мой папа осенью погиб. Его любимая песня – «Комбат». Прошу вас её спеть...»
Трогательно и просто. Конечно, эта песня прозвучала и в Твери, и в Петрозаводске.
«Рад, что с такими концертами мы продолжаем работать на идеологическом фронте, поднимая дух земляков в тылу и приближая Победу в Год защитника Отечества», - написал на своей страничке в соцсети организатор концертов Максим Мазуровский.Напомним, что осенью агентство "Интерфест" провело концерты группы "Любэ" в Мурманске и Архангельске.