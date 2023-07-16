Европейские туристы царапают послания на стенах Колизея

Одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до наших дней, вновь подверглось акту вандализма. За месяц это третий случай в римском Колизее.

17-летний турист из Германии нацарапал на стене античном памятнике архитектуры свои инициалы. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на канал RAI News 24.

Ранее на территории амфитеатра была задержана девушка из Швейцарии, которая также писала свои инициалы на стене памятника.

В конце июня еще один турист ключом нацарапал на стене Колизея свое имя и имя невесты. // фото unsplash.com