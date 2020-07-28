Евро подорожал до 85 рублей впервые с апреля

Курс рубля обновил свой минимум к евро с начала апреля. Сегодня стоимость европейской валюты на бирже перешагнула порог в 85 рублей.

По данным на 16:30, за 1 евро на Москвоской бирже дают 85,09 рубля. Доллар торгуется на отметке 72,55 рубля.

По информации РИА Новости, падение рубля вызвано тем, что снижаются цены на российскую нефть марки Urals. Также негативно на российской валюте сказываются новости о введении нового карантина из-за вспышек коронавируса в Китае, Вьетнаме и Ливане.