Этой весной почти каждый пятый финн сделал запасы продуктов

Около 20 процентов финнов этой весной пополнили запасы воды и продуктов. Это сделали почти миллион жителей страны, передает Yle, ссылаясь на опрос для Общества спасателей Финляндии.

Порядка десяти процентов обывателей закупились лекарствами, приобрели налобный или карманный фонарик. Сделать это заставила главным образом тревожная новостная повестка.

Только треть респондентов не считает создание запасов важным или сказали, что не имеют времени об этом подумать. Опрос проводили в апреле, в нем участвовали тысяча жителей Финлянди. // Фото: www.anythingzombie.com