Еще одна смерть от внебольничной пневмонии подтверждена в Карелии

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход. Как сообщает оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом, скончалась женщина, 1932 года рождения, с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Тест на COVID-19 у нее показал отрицательный результат.

Также за сутки в больницы были госпитализированы десять человек с внебольничной пневмонией.



С 1 апреля с внебольничной пневмонией всего были госпитализированы 788 пациентов, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.