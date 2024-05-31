31 мая 2024, 16:53
Еще один житель Карелии погиб на СВО
Оборвалась жизнь Виктора Багавичуса из Лоухского района
Житель поселка Амбарный Виктор Багавичус погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сегодня сообщили в администрации Лоухского района. Он отправился на СВО 6 октября 2023 года.
«Задачи специальной военной Василий выполнял с беспримерным мужеством, беззаветной храбростью и истинной доблестью», - сообщили в районной администрации.
Виктор Багавичус погиб, выполняя боевое задание. Власти района выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца. // фото freepik.com