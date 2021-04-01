Еще один главврач поликлиники в Петрозаводске покинул свой пост

Главврач городской поликлиники №1 Петрозаводска Михаил Стоцкий покинул свой пост 31 марта. Об этом утром в четверг «ВКонтакте» написал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Причины ухода 51-летнего специалиста с руководящей должности лечебного учреждения не утоняются. Стоцкий ранее работал в БСМП, с 2005 года трудился в должности главврача первой поликлиники.

Министр поблагодарил его за работу. Охлопков отметил, что Стоцкий организовал работу поликлиники таким образом, что в период пандемии медицинская помощь оказывалась на достойном уровне, а коллектив учреждения смог в кратчайшие сроки освоить новые методы лечения и диагностики коронавируса.

Также министр сообщил, что 31 марта вручил Стоцкому почетную грамоту правительства республики.

В апреле прошлого года Стоцкий в беседе с «Никой Плюс» рассказал, как можно снизить риск заражения коронавирусом.

Напомним, в прошлом году Минздрав Карелии уволил главврача поликлиники №2 Аркадия Рутгайзера. После скандалов в Сегежской ЦРБ тало известно о смене руководства в учреждении.