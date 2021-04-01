Автомобиль пресс-секретаря президента Владимира Путина попал в ДТП

В Москве произошла авария с участием рабочего автомобиля Дмитрия Пескова. В момент ДТП пресс-секретаря президента в машине не было, сообщает РБК со ссылкой на источники в транспортом комбинате и МВД.

Дорожный инцидент с участием машины Genesis, зарегистрированной на ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» и закрепленной за Песковым, и такси произошел днем 31 марта в районе Волгоградского проспекта. Песков подтвердил изданию, что автомобиль попал в аварию: «Все целы, меня в ней не было».

Автомобиль выехал из автосервиса и двигался в сторону центра с включенным спецсигналом. В результате у машины повреждены пассажирская дверь, крыло, бампер и ось заднего колеса. ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии. (фото profile.ru)