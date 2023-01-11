Еще один боец из Карелии погиб на Донбассе

Петрозаводчанин Виктор Изотов погиб на Донбассе. О гибели бойца сообщил сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков. Погибшему солдату присвоили награду, ее вручат его родным.

«Жизнь нашего земляка из Петрозаводска прервалась на Донбассе. Указом Президента Российской Федерации герою был присвоен Орден Мужества. Высокую награду вручим родным»,

- написал Парфенчиков.

Глава региона принес соболезнования близким и друзьям. // фото со страницы главы РК ВК