Еще двух рыбаков спасли в Онежском озере

Спасательная операция развернулась утром 15 марта в Онежском озере. Два рыбака не могли вернуться домой из-за промоины. О бедственном положении любителей зимней рыбалки стало известно поисково-спасательному отряду Лодейного Поля.

Рыбаков смогли найти в районе поселка Вознесенье. Они были в семи километрах от берега. Спасатели доставили людей в целости на берег. Спасатели напомнили, что в Ленобласти запрещено выходить на лед.

Ранее в Онежском озере спасли десять рыбаков. Они дрейфовали на льдине в районе населенного пункта Щелейки. Также любителей подледной рыбалки спасали и на Ладожском озере. Трех рыбаков благополучно доставили на берег.