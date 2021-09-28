Еще 189 зараженных коронавирусом выявили за сутки в Карелии

За прошлые сутки в Карелии коронавирус выявили еще у 189 человек. Министр здравоохранения Михаил Охлопков сообщил, что только двое из инфицированных были привиты.

Признаки заболевания врачи наблюдают у 188 из вновь заразившихся. Один человек переносит инфекцию бессимптомно.

В состоянии средней тяжести под наблюдением медиков находятся 67 пациентов, двое в тяжелом состоянии. Крайне тяжелых больных из вновь зараженных нет.

Выздоровели за последние сутки 193 пациента из числа заболевших ранее. Всего за время пандемии в Карелии заразились 65 441 человек.

Трое больных коронавирусом за сутки умерли. Таким образом, число жертв ковида в республике составляет уже 861 человек. // Фото: fernandozhiminaicela/Pixabay