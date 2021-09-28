28 сентября 2021, 09:31
Еще 189 зараженных коронавирусом выявили за сутки в Карелии
По данным на 28 сентября в республике уже 65 441 жителей заразились COVID-19
За прошлые сутки в Карелии коронавирус выявили еще у 189 человек. Министр здравоохранения Михаил Охлопков сообщил, что только двое из инфицированных были привиты.
Признаки заболевания врачи наблюдают у 188 из вновь заразившихся. Один человек переносит инфекцию бессимптомно.
В состоянии средней тяжести под наблюдением медиков находятся 67 пациентов, двое в тяжелом состоянии. Крайне тяжелых больных из вновь зараженных нет.
Выздоровели за последние сутки 193 пациента из числа заболевших ранее. Всего за время пандемии в Карелии заразились 65 441 человек.
Трое больных коронавирусом за сутки умерли. Таким образом, число жертв ковида в республике составляет уже 861 человек. // Фото: fernandozhiminaicela/Pixabay