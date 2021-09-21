Эпидемия ОРВИ началась на прошлой неделе в Карелии

За минувшую неделю в Карелии зарегистрировали 8 761 случай ОРВИ. В Роспотребнадзоре республики сообщили, что это выше эпидемического порога на 131,6 процента.

Речь идет о заболевших в совокупности. Если смотреть по разным возрастным группам, то в основном болеют жители Карелии от 15 лет и старше. Среди них эпидпорог превышен на 137,2 процента.

Превышение уровня заболеваемости в группе жителей 7-14 лет составило 115,4 процента, в группе 3-6 лет - 60,9 процента.

Превышение рассчитанного за 10 лет среднемногонедельного уровня отметили на всех административных территориях, за исключением Лахденпохского, Лоухского и Суоярвского районов. // Фото: sweetlouise/Pixabay