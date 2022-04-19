Энергетики показали установленные опоры ЛЭП в Карелии

В республике продолжается модернизация электролиний и подстанций. Сотрудники компании «Россети Северо-Запад» опубликовали видео, где показали установленные новые опоры ЛЭП на линии Пийтсиеки-Вегарус в Карелии.

Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал, что на этой неделе у жителей 11 районов региона будут временно отключать электричество для проведения ремонтных работ. Первые результаты этих работ уже можно увидеть.

«Сейчас в поселке Вегарус живут всего 70 человек. Для их надежного электроснабжения мы полностью обновляем воздушную линию в 10 кВ, которая проходит по болотам»,

- рассказал мастер электрических сетей Алексей Иванов.

К середине осени энергетики обещают закончить в Карелии установку 403 опор, смонтировать 114 км изолированного провода, который устойчив к сильным ветрам и снегопадам. Видео: vk.com/rossetisevzap. Фото: pixabay.