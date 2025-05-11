Эндокринолог: полезность бананов сильно преувеличена
Бананы могут оказаться не таким полезным продуктом, как это принято считать. Об этом РИА Новости рассказала эндокринолог Наталья Новикова.
Врач объяснила это тем, что бананы, которые продаются в России, в основном выращиваются в странах, где весьма условный контроль за количеством и качеством вносимых удобрений.
«Кроме того, в каждом банане скрыто по 200 калорий. Так что я не советую их есть»,
— сказала она.
Доктор также опровергла миф о высоком содержании магния в банане.
«В банане этого магния кот наплакал, да еще неизвестно, какой он формулы. Чтобы закрыть потребность в магнии, лучше есть кунжут, отруби, какао, семена подсолнечника, кешью»,
— добавила Новикова.
По словам эксперта, этого микроэлемента больше даже в обычной гречке. © «Петрозаводск говорит»