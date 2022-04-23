Электродуховка в садике Петрозаводска состарилась, что привело к беде

Детское объединение №83 «Звездочка» в Петрозаводске ровно 20 лет назад пришлось закрыть из-за вспышки сальмонеллеза. Санэпидстанция была в течение нескольких дней недоступна для прессы, телефоны не отвечали, главный врач ушел на больничный. Чтобы добиться комментариев от сотрудников СЭС, журналисты «сели в засаду», то есть дожидались в приемной у заместителя мэра Сергея Свидского окончания совещания по санитарно-эпидемиологическому контролю.

Заведующая эпидемиологическим отделением Галина Бондаренко сообщила, что в детском саду зарегистрировано шесть случаев заболевания сальмонеллезом и восемь человек – носителей бактерий. На тот момент специалисты уже провели эпидемиологические расследование, и причины заражения стали известны: «Причиной этого является, по заключению инженеров, недостаточная работа электродуховки, где запекались запеканки – творожные, капустные, картофельные. А также нарушения товарного соседства продуктов. Основные, как мы знаем, поставщики сальмонеллеза у нас – это яйца и куры. В садике кура отсутствовала, но каждый день были яйца. Они добавлялись при выпечке. Видимо, была недостаточная термическая обработка. И произошло заражение». Доза возбудителя болезни была небольшая, никого из заболевших госпитализировать не пришлось. Но садик закрыли на карантин. Выяснить подробности в самом садике не удалось – завидев камеру, работники спрятались за дверью, а дверь заперли на замок. Вероятно, им было что скрывать. Но что невероятно – в таком же неведении находились и родители, их тоже не пускали на порог. Они были вынуждены держать детей дома, и им никто не объяснил причину этого. И даже не сообщили, когда дети смогут вернуться в садик.

Весенним теплым дням радовались все, кроме пожарных. У них наступала самая беспокойная пора. Петрозаводчане активно поджигали прошлогоднюю траву. И эти поджоги приводили к самым печальным последствиям. Например, за одни сутки в городе произошло сразу 14 пожаров – только по этой причине.

Бывало в практике пожарных Петрозаводска и такое, что одновременно в сорока местах на одной улице загорается сухая прошлогодняя трава. И сотрудники пожарной охраны просто разрывались, раздумывая, с какого возгорания начинать тушение. Обычно принято сваливать вину за такие шалости на детей. Но это несправедливо.

«В этом виноваты, я считаю, не только молодые ребята. Но и взрослые, которые такую шалость себе позволяют. Бросают спичку. Или даже специально поджигают. И огненная волна при хорошем ветре пересекает очень большие площади, достигает деревянных строений, заборов, гаражей, сараев», - говорил Олег Мошников, инспектор УГПС. Например, на выходных пожарные Петрозаводска выезжали тушить сухую траву 17 раз.

Подсчитан был и первый ущерб: «Из-за загорания сухой травы около дома по адресу ул.Беломорская, 20 сгорел гараж. Пять тысяч рублей ущерб составил. Пожарные спасли имущества на 15 тысяч рублей. Крыша повреждена. И это только первая ласточка в этой череде весенних пожаров». Часто люди, увидев горящую траву, спешат вызвать пожарных. Хотя такое возгорание можно ликвидировать и самим. Олег Мошников попросил: «Если вы видите какие-то очаги рядом со своим домом, где есть сухая трава, то не ждите пожарных, сами приступайте к тушению. Берите какой-нибудь большой лист фанеры, плотную материю, и просто затаптывайте огонь. Потому что мы не можем разрываться на такие вызовы».

Таким было 23 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.