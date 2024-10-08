Еле держащегося на ногах водителя остановили в Петрозаводске

Пьяного в стельку водителя остановили сотрудники Госавтоинспекции ночью. Мужчина подышал в трубочку, результат оказался 2.500 миллиграммов этанола в литре выдыхаемого воздуха. Очень нетрезвого водителя автомобиля ВАЗ отстранили от управления, сообщили в дорожной полиции.

51-летнего водителя с признаками опьянения остановили на улице Муезерская. Проведенное освидетельствование подтвердило состояние опьянения. Продолжить поездку за рулем мужчина не смог – автомобиль отправили на спецстоянку, а в отношении мужчины составили административный протокол.

Нарушителя ждет штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав. // фото пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска