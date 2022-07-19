Экстравагантная дама танцует в одном из кафе Петрозаводска

В кафе на набережной в Петрозаводске заметили необычную женщину. Видео разместили в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

Посетители пишут, что с удовольствием любовались на экстравагантную даму в необычном костюме. Она раньше явно занималась танцами и теперь радует гостей заведения.

Многие приходят в кафе именно из-за нее. Так что пользователи предложили администрации доплачивать женщине.

- Видно, человек от души танцует. Разрешила себя снять. А вам слабо?

– сказано в сообщении.

Эту женщину, кстати, многие петрозаводчане уже видели. Так, в прошлом году она танцевала на улицах 9 мая, тоже в красочном костюме. // Фото: «Подслушано в ПТЗ» / ВКонтакте