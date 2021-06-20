Эксперт рассказал об опасности употребления кофе и сладкого

Специалист по снижению веса Павел Исанбаев в беседе с РИА Новости рассказал, какой продукт лучше не сочетать с кофе.

По его словам, кофе и сладкое не сочетаются. Исанбаев постарался разъяснить, почему. Напиток временно повышает уровень глюкозы в крови, говорит он. Если пить кофе одновременно со сладким, то уровень глюкозы поднимается чрезмерно, а затем резко падает, что может привести к гипогликемии.

«Она проявляется такими симптомами как слабость, головокружение, холодный липкий пот, сонливость. У кого-то это состояние выражено слабо, у кого-то сильнее - все зависит от конкретного организма. Метаболизм после кофе отличается, поэтому решающее значение должно иметь ваше наблюдение за своим самочувствием»,

- рассказал Исанбаев.

Эксперт по питанию также предупредил, что кофе содержит антинутриенты - вещества, которые препятствуют усвоению микроэлементов и витаминов из пищи. Употреблять тонизирующий напиток специалист рекомендует между приемами пищи.

Ранее Исанбаев рассказывал о том, кому лучше воздержаться от поедания незрелых бананов, а также с какими продуктами не стоит сочетать съедобные плоды. (фото belnovosti.by)