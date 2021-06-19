Эксперт рассказал, кому не стоит употреблять бананы

Специалист по снижению веса клиники «Борменталь» в Челябинске Павел Исанбаев в беседе с РИА Новости рассказал, кому лучше воздержаться от поедания незрелых бананов. Также эксперты рассказал, с какими продуктами не стоит сочетать эти съедобные плоды.

Так как бананы считаются гипоаллергенным продуктом, его можно кушать с раннего возраста. Но от поедания неспелых бананов стоит воздержаться тем, у кого плохо переваривается клетчатка, есть проблемы с кишечником, поджелудочной железой, желчным пузырем. По словам Исанбаева, недозрелые плоды приведут к вздутию кишечника. Также специалист не советует сочетать их с другими источниками клетчатки.

«Например, если вы делаете фруктовый салат, не добавляйте к неспелым бананам яблоки и, тем более, овощи, поскольку они усилят эффект вздутия»,

- отметил эксперт.

Если упомянутых заболеваний нет, то недозрелые бананы полезны. В них содержится резистентный крахмал, который нормализует работу желудочно-кишечного тракта. В переспелых плохад много сахара, сообщил Исанбаев. Он подчеркнул, что популярные бананово-шоколадные десерты не рекомендуют тем, кто склонен к повышению уровня глюкозы. (фото zen.yandex.ru)