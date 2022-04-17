Экс-депутат раскрыл подноготную прежней администрации Петрозаводска

Текст: Георгий Чентемиров

В суде по делу бывшего спикера Петросовета Геннадия Боднарчука допросили его бывшего коллегу, экс-депутата и предпринимателя Валерия Матвеева. Матвеев сейчас отбывает наказание за взятки и, по информации следствия, имеет непосредственное отношение к преступлениям, которые инкриминируют его бывшему боссу.

Государственный обвинитель допрашивал Матвеева почти полтора часа, и за это время экс-депутат рассказал множество прелюбопытных вещей — о том, кто по-настоящему руководил предыдущей петрозаводской администрацией, как проходили кадровые назначения, и на какие ухищрения шли предприниматели, чтобы “решать вопросы” с чиновниками.

Первый среди равных

Допрос начался с установления реальных масштабов влияния Боднарчука на мэрию Петрозаводска. Ранее бывший градоначальник утверждала в суде, что с руководителем горсовета она советовалась, но решения принимала самостоятельно. Матвеев, однако, рассказал несколько иное. По его словам, именно Геннадий Боднарчук “рекомендовал” назначение Мирошник на пост мэра, и это повлекло ряд последствий.

— Было ли влияние на Администрацию Петрозаводска? — спросил гособвинитель.

— Я думаю, что да. Я не могу пояснить, из чего я исхожу. Совокупность, возможно, факторов. Но я думаю, что влияние он имел. Когда мэр по каким-то решениям не могла принять решение в одностороннем порядке, она всегда брала паузу, и я так понимаю, что в этот момент она [неразборчиво] ситуацию с Геннадием Павловичем, — ответил Матвеев.

— Назначения на должности согласовывались Боднарчуком?

— То, что Геннадий Павлович полностью был в курсе каких-либо рокировок и перемещений в администрации до того, как они происходили, это так, — сообщил Матвеев.

Матвеев сказал, что ему предлагали занять должность первого заместителя главы Петрозаводска: такая должность появилась в результате изменения структуры. Гособвинитель поинтересовался, кто именно выступил с таким предложением.

— Я сейчас не могу вспомнить, но, возможно, от Геннадия Павловича поступило первым это предложение, — ответил экс-депутат.

— Влияние Боднарчука на Администрацию Петрозаводска было секретом или общеизвестным фактом?

— Не думаю, что это было секретом. Всегда представители бизнеса и общественности, как правило, хотели попасть на прием к Геннадию Павловичу для разрешения каких-либо вопросов, в том числе касающихся деятельности администрации. Если Геннадий Павлович, я опять предполагаю, лоббировал назначение Ирины Юрьевны на должность главы Петрозаводска, то он имел какое-то влияние. И к нему могли обращаться, чтобы он более настойчиво донес какие-то просьбы,

— объяснил Валерий Матвеев.

“Конструктивный человек”

Одним из таких “просителей” стал известный бизнесмен, владелец сети строительных гипермаркетов Евгений Михеев. В 2016-2017 году дочерняя компания одной из фирм депутата Матвеева выиграла контракты на продажу квартир в строящихся домах для переселенцев. Компания нуждалась в товарном кредите порядка 20 миллионов рублей, и Матвеев договорился о нем с Михеевым. Однако с возвратом средств за поставленные материалы возникли проблемы. Возник долг в шесть миллионов, который, однако, так и не был взыскан.

При этом у Михеева была проблема: он хотел выкупить арендованный участок в Петрозаводске, но на территории не было ничего построено, а он никак не мог получить разрешение на строительство. По словам Матвеева, у бизнесмена возникли сложности с согласованием проекта в Администрации. Далее, Михееву не давали разрешения на строительство паркинга — по аналогичной причине. Наконец, по одному участку, находящемуся у бизнесмена в собственности, требовалось изменение вида разрешенного использования: по словам свидетеля, он намеревался застроить его жильем.

Михеев попросил Матвеева помочь с решением проблемы, и тот согласился.

— Я пришел к Геннадию Павловичу, объяснил в двух словах суть проблемы…

— А почему в Геннадию Павловичу, а не в Администрацию? — спросил обвинитель.

— Михеев сам неоднократно записывался на прием к Ирине Юрьевне… И я не знаю почему они не могли найти общего языка. И я пришел к Боднарчуку. Он ответил, что… [пауза] Главой комитета тогда был Андрей Иванов. Он ответил, что с Ивановым тяжело решать эту проблему. Скоро будет назначен новый человек, и с ним надо будет производить консультации.

Этот человек был назначен, фамилия его Рохманюк. Он сам со мной связался, сказал, что телефон дал Геннадий Павлович. Для дальнейших консультаций я познакомил Рохманюка с сотрудником Михеева, они какие-то там принимали решения.

— Получается, что Геннадий Павлович вас с Рохманюком состыковал после его назначения?

— Да. Он говорил, что этот человек более здравый, более конструктивный, хорошо знает, каким образом решаются такие проблемы.

— Говорил ли он о своем влиянии на Рохманюка?

— Он об этом явно не заявлял. Но из всех разговоров было понятно, что он имеет определенное влияние на принятие решений Рохманюком, — сообщил допрашиваемый.

Обвинитель спросил о том, как Михееву “помогали” изменить вид разрешенного использования участка на Сулажгоре. Это можно было сделать только через процедуру публичных слушаний.

— Геннадий Павлович дал мне телефон девушки, которая… наверное, была агитатором, я не знаю, какая у нее компетенция… Которая могла помочь провести общественные слушания. Нужно было привести жителей Сулажгоры, которые бы проголосовали за стройку. Это фактически предвыборная работа: найти людей, привести на общественные слушания. Она занималась подготовкой участников публичных слушаний,

— сообщил Валерий Матвеев.

С помощью Рохманюка нашли новых проектировщиков, которые сделали новый проект михеевского объекта. Но чтобы подписать разрешение на строительство, нужно было кое-чего дождаться.

— Мне написала Ирина Юрьевна: сейчас Иванов выйдет в отпуск, Рохманюк разрешение на строительство подпишет.

— А почему нужно было дождаться выхода Иванова в отпуск? — удивился гособвинитель.

— Ну… Я видел, что у Иванова есть… наверное, какое-то предвзятое отношение к Михееву. Мне казалось, что вопрос не законности, а в отношении Иванова к Михееву. Или Михеева к Иванову. Он отказывался подписывать документ. И Рохманюк, исполняя его обязанности, документ подписал.

Фото: Администрация Петрозаводска

Иванова, в конце концов, уволили в результате структурных изменений в мэрии — которые, впрочем, в любом случае проходили через Петросовет.

— Кто принял решение убрать Иванова? — спросил обвинитель.

— Я затрудняюсь ответить на этот вопрос… Я могу предположить, что Иванов тормозил какие-то проекты, которые были важны и для города. Такое решение могли принять руководители как администрации, так и Петросовета совместно.

— Я прямо спрошу. Боднарчук говорил о намерении убрать Иванова?

— Он говорил, что его скоро не станет. Что придет другой человек, и станет полегче принимать подобного плана решения, — ответил допрашиваемый.

Зарплата ради зарплаты

Как полагает следствие, Геннадий Боднарчук получал от Матвеева деньги, которые затем передавал лидеру карельских “эсеров” Ройне Изюмову. В суде Матвеев рассказал, что, действительно, было необходимо отдавать наличными 250 тысяч рублей на поддержку, как объясняд Боднарчук, избирательного штаба “Единой России”. Кому именно — “не было обозначено”. Затем Матвеев посчитал, что 250 тысяч — это много, и сократил выплату до 150 тысяч ежемесячно.

— Я понимал, что мне необходима поддержка. Потому что эти вопросы [связанные с Михеевым] для меня на тот момент были важны. Я Михеева рассматривал как бизнес-партнера, у нас были планы на ведение бизнеса, и если я не буду этого делать [платить], то проекты могут не состояться. И я согласился [платить], чтобы насущные вопросы, с которыми я обратился к Боднарчуку, были решены,

— откровенничал бывший депутат.

Выплаты производила матвеевская фирма “ПТО”. В октябре 2018 года на предприятии погиб человек, из-за чего работу приостановили, а вместе с ним — и выплаты. По словам Матвеева, после этого Боднарчук предъявил ему претензии, заявив, что ему теперь самому приходится “закрывать вопросы”. Тогда руководитель Петросовета предложил платить ему через другую компанию, “ФСО”, куда его трудоустроили на должность юриста.

Матвеев отметил, что у Боднарчука имелся диплом юриста. Однако образование было получено заочно. Гособвинитель спросил, выполнял ли Боднарчук какую-то работу в действительности.

— Если посмотреть на сайте Арбитражного суда, можно увидеть, что неоднократно я лично участвовал в делах… Сами понимаете, что квалификация юриста, который получил диплом заочно, не соответствовала тем проблемам, которые возникают перед компанией, — ответил Матвеев.

— Если в двух словах, смысл трудоустройства Геннадия Боднарчука юристом…

— Для получения денежных средств, — закончил фразу Валерий Матвеев.

Выплаты продолжались до весны 2019 года, пока Матвеевым не заинтересовались правоохранительные органы.

— У меня начали возникать вопросы, я не понимал, за что я плачу. Я начал спрашивать. В конце мая Боднарчук уволился, — сказал экс-депутат.

О том, что Боднарчук, по версии следствия, полученные деньги отдавал руководителю “Справедливой России”, Матвеев не знал. Он заявил, что узнал об этом из прессы.

Суд по делу Геннадия Боднарчука обещает быть одним из самых скандальных за последние годы. В уголовном деле упоминаются известные политики и коммерсанты. В суде, кроме Матвеева и Мирошник, уже допросили спикера заксобрания Элиссана Шандаловича. Правда, на это заседание журналистов, вопреки законам о гласности судопроизводства, не пустили. // Фото на главной странице: “Столица”