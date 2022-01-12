Дырки вместо глаз. О кошмарах в одном из детсадов Карелии знали давно?

Следком Карелии расследует уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию в одном из детских садов Петрозаводска. Поводом стала публикация портала “Петрозаводск говорит”, который первым сообщил об издевательствах над детьми и о том, как о них стало известно взрослым. Воспитанники делились со своими родителями шокирующими историями, рассказывали о насмешках, оскорблениях и даже физических истязаниях.

Текст вышел незадолго до Нового года. Мы пытались получить комментарий у заведующей дошкольным учреждением, однако ответить за нее решила мэрия Петрозаводска. Начальник управления образования Светлана Пахомова сообщила, что сейчас ведется проверка. И добавила: на педагогов, которые работают в группе уже четыре года, ранее жалоб не было.

Очень жаль, что нам так и не удалось поговорить с заведующей — Оксаной Скворцовой. Было бы очень интересно спросить именно у нее: действительно ли на воспитателя Наталью Фролову и нянечку Кристину Жеребцову не было жалоб? Потому что, по нашим сведениям, этих педагогов уже ловили на странном обращении с детьми.

Жеребцову заподозрили в том что она… вырезала глаза персонажам, изображенным на детской майке. И заведующая об этом факте прекрасно знала.

История произошла три года назад. Женщина по имени Светлана, чей внук ходил в тот самый садик, связалась с журналистом “ПТЗ говорит” сразу после выхода публикации об издевательствах.

— В феврале 2019 года сын (То есть отец ребенка. — Авт.) пересылает мне жуткую фотографию. Они обнаружили в шкафчике майку, в которой во время тихого часа спал ребенок. К вещам этим доступа у родителей почти нет, они обычно хранятся в группе, чтобы дети их надевали на время сна.

"Так вот, на майке имелся рисунок мультяшных персонажей. И у них очень аккуратно ножницами были вырезаны глаза! Когда внука спросили, кто это сделал, он ответил, что глаза вырезала [помощник воспитателя] Кристина и что она очень смеялась, когда вырезала".

Мой сын и его жена были в полном недоумении. Что делать? Я позвонила заведующей детским садом Оксане Скворцовой (Она до сих пор руководит учреждением. — Авт.). Спросила, как вообще это воспринимать? Скворцова сказала, что ей нужно разобраться.

Спустя время в садике состоялась встреча, на которой были и воспитатель вместе с помощницей. Скворцова высоко оценила воспитательницу, назвала ее опытным педагогом с большим стажем работы. Они пытались намекнуть, что ребенок сам вырезал глаза персонажам на своей майке. Но мы, во-первых, понимаем, какие у детей ножницы в доступе: у них затупленные кончики, ими даже бумагу трудно резать. А даже если каким-то образом ребенок получил доступ к нормальным ножницам, смог бы он так аккуратно вырезать глаза на ткани?

[Нянечка] Кристина, приложив руки к сердцу, говорила: как вы могли подумать, я же мать двоих детей, разве я могла такое сделать… Хорошо, спрашивала я, а кто же тогда это совершил? Они пытались свернуть разговор на тему того, что наш мальчик — фантазер, что он часто придумывает какие-то истории. Но ответа на вопрос, кто это сделал, так и не давали.

В завершение всего Скворцова сказала, что возьмет под контроль ситуацию и последит за тем, что происходит в группе, — рассказала женщина.

Вскоре после этой истории родители мальчика занялись его переводом в другой детский сад. В новое учреждение он стал ходить в 2020 году.

"Когда я прочла вашу статью, у меня волосы на голове зашевелились. То есть наш ребенок, если бы мы его не перевели, остался бы в этой группе, и ним происходило то же самое?"

— задается вопросом петрозаводчанка.

Женщина полагает, что на самом деле никакой проверки не было. Возможно, заведующая не хотела выносить сор из избы, но неужели ее не насторожил сам инцидент?

— Скворцова была в курсе того, что происходило. А это еще страшнее, — считает женщина.

…Ответ на этот вопрос должны дать компетентные органы. Отметим: изначально уголовное дело по факту ненадлежащего воспитания детей возбудила полиция Петрозаводска, но затем его передали в ведение Следственного комитета. Как утверждает ведомство, это сделано “в целях обеспечения полного и всестороннего расследования”. Будем надеяться, что следствие оценит действия не только педагогов, но и тех должностных лиц, которые позволили этим действиям совершиться.