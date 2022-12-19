Двое студентов ПетрГУ удостоились национальной премии «Студент года»

Двое студентов пятого курса ПетрГУ удостоились национальной премии «Студент года». Лауреатов и победителей наградили в Москве. В финале участвовала 1000 студентов из 70 регионов, в том числе из Карелии.

В этом году в национальной премии представлено 33 номинации, также в премию вошли специальные открытые треки: «Студент года. Медики», «Студент года. Педагоги», «Студент года. Архитекторы» (9 номинаций).

В треке «Студент года. Педагоги» в номинации «Педагог-предметник» победа за студенткой 5 курса Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ Любавой Карпиной, сообщает пресс-служба вуза.

«Все участники моей номинации очень сильные и талантливые педагоги, поэтому я искренне не ожидала того, что окажусь в числе победителей. Удивление и восторг − две основные эмоции, которые я испытываю!»

- поделилась впечатлениями финалистка. Представительница Карелии дала совет будущим участникам конкурса. По ее мнению, собирать багаж знаний, умений и навыков, чтобы на конкурсных испытаниях их просто демонстрировать, лучше начинать уже сейчас.

В треке «Студент года. Медики» в номинации «Фармация» лауреатом стал студент 5 курса Медицинского института Григорий Савельев. // фото пресс-службы ПетрГУ