Двое подростков забрали миллион рублей у перепуганной петрозаводчанки

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. В нем оказались замешаны дети, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в один из февральских дней двое подростков пришли в квартиру петрозаводчанки и забрали у нее миллион рублей, выступая в роли курьеров. До этого пожилой женщине звонили мошенники, которые напугали пенсионерку тем, что ее дочери грозит уголовная ответственность, и вынудили отдать все накопления.

Юные курьеры были задержаны в кратчайшие сроки. 17-летний герой этой истории, прибывший в Петрозаводск из другого региона, арестован. Второму участнику преступной схемы еще нет и 16 лет.

Следствие выясняет обстоятельства совершенного преступления и ищет организатора мошенничества. // Фото: unsplash.com