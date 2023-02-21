Вместо получения огромной прибыли пенсионерка потеряла 1,5 миллиона

Неизвестные атаковали пенсионерку в Петрозаводске телефонными звонками и убедили вложить деньги якобы в покупку акций. Пожилая женщина сначала не соглашалась, но потом уступила настойчивым «менеджерам», сообщили в МВД Карелии.

Они обещали бабушке колоссальный доход и постоянно говорили, что ее прибыль растет. Сбережения горожанки иссякли в феврале, и ей рекомендовали взять кредит. Тогда женщина поняла, что с ней общаются мошенники.

Она обратилась за помощью в полицию, возбуждено уголовное дело. Потерпевшая лишилась 1 543 000 рублей. // фото: pixabay.com