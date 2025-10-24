24 октября 2025, 08:00
Движение по «Коле» остановится сегодня на два часа
Мост через Свирь разведут в Ленинградской области
Фото: Упрдор "Северо-Запад"
Сегодня, 24 октября, движение по трассе «Кола» остановится у Лодейного Поля. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».
По данным источника, с 12:50 до 15:00 будет осуществляться разводка моста через Свирь на 236-м километре федеральной магистрали. В это время по реке пройдут два теплохода.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.
