Движение по «Коле» остановится сегодня на два часа

Сегодня, 24 октября, движение по трассе «Кола» остановится у Лодейного Поля. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

По данным источника, с 12:50 до 15:00 будет осуществляться разводка моста через Свирь на 236-м километре федеральной магистрали. В это время по реке пройдут два теплохода.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

