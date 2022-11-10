10 ноября 2022, 19:56
Движение на Кукковском кольце встало из-за кирпичей
Грузовик в Петрозаводске «разгрузился» прямо на дороге
О затруднениях в движении на Кукковском кольце предупредили автомобилистов. Сообщение появилось в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
Чрезвычайное происшествие случилось при съезде с кольца на Древлянку, написал автор фотографий. Он предложил водителям искать объездные пути.
Как видно на снимках, грузовик рассыпал по проезжей части множество кирпичей, это было около 18:00. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВКонтакте