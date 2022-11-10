Движение на Кукковском кольце встало из-за кирпичей

О затруднениях в движении на Кукковском кольце предупредили автомобилистов. Сообщение появилось в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Чрезвычайное происшествие случилось при съезде с кольца на Древлянку, написал автор фотографий. Он предложил водителям искать объездные пути.

Как видно на снимках, грузовик рассыпал по проезжей части множество кирпичей, это было около 18:00. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВКонтакте