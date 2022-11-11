Две точки сбора авторезины откроют на один день в Петрозаводске

В пятницу временные пункты приема авторезины открою на Древлянке и Кукковке. Мэрия обозначила эти места, назвав их бункерами.

С 14:00 пункты приема заработают у дома №40 по Лесному проспекту и у дома №11 на Ровио. Точки будут принимать старые шины до 17:00 12 ноября.

Кроме того, в столице Карелии сдать шины можно с 9:00 до 16:00 на Вытегорском шоссе, 82, на площадке ПМУП «Автоспецтранс». Однако в мэрии подчеркивают, что в пункт на Вытегорском шоссе один человек может бесплатно сдать не более четырех покрышек.

Также городские власти напомнили, что выкидывать и сжигать старые шины нельзя, так как они относятся к четвертому классу отходов. Такие действия наказываются штрафом. Нельзя шины использовать и в садовом дизайне – обустраивать газоны, делать клумбы, а также запрещено авторезину просто закапывать. // фото unsplash.com, Acton Crawford