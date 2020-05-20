Две пожилые женщины задержаны в гипермаркете в Петрозаводске

16 мая в одном из сетевых гипермаркетов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. На место выехали бойцы Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что две пожилые женщины, которым уже за 55, пытались пройти мимо кассы с неоплаченным товаром. У одной сумма покупок превысила 3600 рублей, вторая набрала товара на 3000 рублей.

Подозреваемые были переданы сотрудникам полиции. Обеим пенсионеркам грозит уголовная ответственность, поскольку они пытались украсть товар на сумму более 2500 рублей.