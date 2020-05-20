20 мая 2020, 09:20
Из гаража жителя Карелии украли дорогое имущество
Сотрудники уголовного розыска Пудожа раскрыли кражу
В Пудоже 36-летний мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что кто-то взломал его гараж и похитил дорогие приборы - эхолот и инфракрасный обогреватель. Ущерб составил около 95 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Стражи порядка выяснили, что кражу совершил 29-летний местный житель. Мужчина не успел продать украденное и хранил имущество в пустующей квартире.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.