Из гаража жителя Карелии украли дорогое имущество

В Пудоже 36-летний мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что кто-то взломал его гараж и похитил дорогие приборы - эхолот и инфракрасный обогреватель. Ущерб составил около 95 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка выяснили, что кражу совершил 29-летний местный житель. Мужчина не успел продать украденное и хранил имущество в пустующей квартире.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.