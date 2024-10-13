13 октября 2024, 17:31
Происшествия

Две квартиры выгорели в деревянном доме в Янишполе

Аварийный режим работы электрооборудования привел к пожару

Вечером 12 октября в деревянном жилом доме в поселке Янишполе Кондопожского района вспыхнул пожар. Об этом 13 октября сообщили в МЧС Карелии.

Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 16:24 в субботу. Горел дом № 37 на Заречной улице.

Огонь вспыхнул в одной из квартир и распространился также на вторую. В итоге сгорели две квартиры на общей площади 64 квадрата.

Причиной пожара, по всей видимости, стал аварийный режим работы электрооборудования. Огонь тушили 12 спасателей. // фото: freepik.com

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новости Карелии
Кондопожский район
пожар