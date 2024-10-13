13 октября 2024, 17:31
Две квартиры выгорели в деревянном доме в Янишполе
Аварийный режим работы электрооборудования привел к пожару
Вечером 12 октября в деревянном жилом доме в поселке Янишполе Кондопожского района вспыхнул пожар. Об этом 13 октября сообщили в МЧС Карелии.
Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 16:24 в субботу. Горел дом № 37 на Заречной улице.
Огонь вспыхнул в одной из квартир и распространился также на вторую. В итоге сгорели две квартиры на общей площади 64 квадрата.
Причиной пожара, по всей видимости, стал аварийный режим работы электрооборудования. Огонь тушили 12 спасателей. // фото: freepik.com