Пенсионерка приехала отдохнуть в Карелию и лишилась 430 тысяч рублей

На отдых в Карелию приехала 64-летняя туристка и лишилась крупной суммы. Мошенники похитили у нее больше 430 тысяч рублей, рассказали в МВД республики.

Женщина рассказала, что ей позвонила якобы сотрудница известной в ее регионе компании и сообщила о необходимости обновить приложение на телефоне.

Следуя указаниям, потерпевшая установила неизвестную программу, после чего её устройство временно заблокировалось. Когда телефон снова заработал, она обнаружила, что с ее банковского счёта было похищено свыше 430 тысяч рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. // фото: pixabay.com