Две бани сгорели в Карелии в воскресенье

Вечером 13 октября в селе Кончезеро загорелась частная баня. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района в 18:54, сообщил близкий к МЧС Карелии источник.

Когда, преодолев значительное расстояние, на место происшествия прибыли пожарные из города бумажников, строение было уже не спасти. По какой причине произошел пожар, теперь предстоит выяснить специалистам.

Еще одна частная баня горела в воскресенье в поселке Кварцитный в Прионежском районе. Пожар произошел на улице Набережной, помощь вызвали в 17:27, приехали пожарные из поселка Шелтозеро и села Деревянное.

Огнем было повреждено чердачное помещение в бане. Сейчас идет проверка, в ходе которой специалисты установят причину пожара. // фото: pixabay.com