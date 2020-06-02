Две бани и постройка сгорели за вечер в Карелии

Вчера, 1 июня, в 18 часов 27 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сегежского района поступило сообщение о том, что на территории дачного кооператива «Волна» горит частная баня. В результате пожара в бане, принадлежащей жителю Ленинградской области, по всей площади была повреждена кровля и чердачное помещение.

Еще одна баня в этот вечер горела в Беломорском районе. Пожар произошел в 22 часа 12 минут в районе 13-го шлюза ББК. В результате пожара строение бани было значительно повреждено огнем. Сейчас по обоим пожарам проводится проверка.

В этот же вечер в 20 часов 08 минут в деревне Ууксу Питкярантского района на территории дачного кооператива «Заря» по неизвестной причине загорелась хозяйственная постройка, принадлежащая жительнице Питкяранты. В результате пожара деревянное строение было значительно повреждено. Площадь пожара составила порядка 30 квадратных метров. Сейчас пожару проводится проверка, в ходе которой специалистам предстоит выяснить причину возгорания.