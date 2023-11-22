22 ноября 2023, 14:59
Два десятка домов остались без отопления в Петрозаводске
Коммунальные службы пытаются устранить последствия аварии в карельской столице
Сегодня в 14 часов часть Петрозаводска осталась без отопления. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.
По данным ЕДДС, теплоснабжение не подается из-за повреждения на сетях в дома на улицах Боровой, Пограничной, Медвежьегорской и Новосулажгорской. Всего без ресурса остались два десятка зданий.
Ведутся восстановительные работы. Ориентировочное время возвращения тепла в дома горожан не указывается. // Фото «Петрозаводск говорит»