Два человека приехали на рыбалку и погибли в огне в Карелии

Тела двух человек нашли на пепелище на севере Карелии. В обстоятельствах гибели людей разбирается региональный Следком.

30 марта мужчины 65 и 56 лет приехали на озеро Мальвиайнен в Калевальском районе рыбачить, они разместились в рыбацком домике. 2 апреля там произошел пожар, от постройки ничего не осталось, а люди погибли, их останки нашли пожарные. Погибшие были местными жителями.

Одна из основных версий возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем, рассказали в СК. Обстоятельства пожара еще устанавливают, причину гибели двух мужчин установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.