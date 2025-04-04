Девочку с перерезанным горлом нашли в погребе в российском регионе

14-летняя школьница погибла от рук неизвестного в Ульяновской области. Ее тело обнаружили в погребе, горло было перерезано, сообщает телеграм-канал 112.

Девочка погибла в селе Тумкино. Мама девочки ушла ночевать к другу, а дочка осталась дома одна, но утром не ответила на телефонный звонок. Женщина позвонила соседке и попросила проверить, все ли в порядке с девочкой.

Женщина пришла в дом и увидела кровь, следы вели к погребу, где лежало тело погибшей. Кто побывал в жилище и сотворил подобное с девочкой, выясняют следователи. Отмечается, что беспорядка в доме не было. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.