Два автомобиля жестко столкнулись, пешеходы в страхе разбежались

Два автомобиля жестко столкнулись вечером 12 января. После аварии одну из машин развернуло, а вторая поехала прямо на стоявших на тротуаре людей. Заметив несущуюся машину, пешеходам пришлось убегать. При этом один человек упал на тротуар. Путь машине преградили дорожный знак и леерное ограждение, которое выдержало удар транспортного средства.

Дорожный инцидент на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московская в столице Карелии запечатлели камеры уличного видеонаблюдения компаний «Сампо.ру» и «Ситилинк».

Столкновение двух машин произошло, когда один из участников дорожного движения поворачивал налево на Московскую, а другой двигался прямо. Вероятно, авария случилась в момент смены сигналов светофора, передает dtpptz.ru.