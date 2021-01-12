Столкновение двух легковых машин произошло на Древлянке

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении Лососинского шоссе и улицы Черняховского, сообщает сайт «ДТП ПТЗ».

11 января в 22:35 машины двигались по Лососинскому шоссе во встречных направлениях. Один из участников происшествия совершил левый поворот на улицу Черняховского, не обратив внимание на второй автомобиль, который двигался по Лососинскому шоссе прямо.

Удар был достаточно силен, но к счастью, обошлось без жертв.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

Фото – скриншот с видео.