12 января 2021, 16:14
Полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину
Требуется помощь внимательных граждан
Сотрудниками полиции Прионежского района разыскивается без вести пропавший Евгений Юрьевич Саян 1994 года рождения, сообщает сайт МВД Карелии.
Мужчина не выходит на связь с родственниками с 7 января 2021 года. Может передвигаться на автомобиле марки «Рено Логан» синего цвета госномер А 046 СН 51.
Всех, кто обладает значимой информацией о разыскиваемом, полиция просит незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (814-2) 57-96-16, 739-638 или +7-911-403-62-66.
Фото с сайта МВД Карелии