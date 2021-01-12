Полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину

Сотрудниками полиции Прионежского района разыскивается без вести пропавший Евгений Юрьевич Саян 1994 года рождения, сообщает сайт МВД Карелии.

Мужчина не выходит на связь с родственниками с 7 января 2021 года. Может передвигаться на автомобиле марки «Рено Логан» синего цвета госномер А 046 СН 51.

Всех, кто обладает значимой информацией о разыскиваемом, полиция просит незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (814-2) 57-96-16, 739-638 или +7-911-403-62-66.

Фото с сайта МВД Карелии