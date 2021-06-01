01 июня 2021, 13:56
Происшествия

Два автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте

Городская камера сняла инцидент на пересечении проспекта и улицы Мурманской

Сегодня в 12:07 в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший прямо по проспекту, врезался в машину, которая пыталась повернуть налево.

В результате столкновения транспортные средства получили повреждения. Они оперативно отъехали к обочине, поэтому на движение на перекрестке авария практически не повлияла.

Обсудить
просмотр
188133
Метки: 
Петрозаводск
проспект Октябрьский
ДТП
видео
новости петрозаводска