Два автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте

Сегодня в 12:07 в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший прямо по проспекту, врезался в машину, которая пыталась повернуть налево.

В результате столкновения транспортные средства получили повреждения. Они оперативно отъехали к обочине, поэтому на движение на перекрестке авария практически не повлияла.