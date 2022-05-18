Древлянку-7 и трассу «Фонтаны» предложили связать велодорожкой

Ветеран лыжного спорта Борис Зубкович предложил организовать велосипедную дорожку от Древлянки-7 до трассы «Фонтаны». Свое предложение он озвучил на круглом столе, посвященном развитию трассы. По его мнению, небольшая велодорожка могла бы улучшить доступность «Фонтанов» для жителей новых микрорайонов. Глава Петрозаводска обещал обсудить идею с региональными властями. Также Владимир Любарский написал в своем аккаунте о том, что проектировщики усомнились, что на проект трассы «Фонтаны» нужно пять миллионов.

Протяженность трассы 12 километров. Глава города видит задачу муниципалитета в том, чтобы превратить «Фонтаны» в круглогодичное место, где могли бы ездить велосипедисты, прогуливаться семьи и где можно было бы заниматься скандинавской ходьбой.

Мэр предположил, что в будущем на трассе могли бы появиться различные спортивные площадки, раздевалки и места отдыха. Это будет зависеть как от мнения петрозаводчан, так и финансирования. При этом ближайшую задачу Владимир Любарский видит в том, чтобы привести трассу в порядок, для чего и требуется проект.

Предполагалось, что на проект развития трассы потребуется около пяти миллионов рублей. Однако руководитель ООО «Штрих» Сергей Лыков усомнился в правильности этих цифр, так как для качественного ремонта необходимы топографические, геологические и геодезические работы.

Градоначальник пообещал подсчитать стоимость проекта, чтобы согласовать с региональными властями. (фото vk.com)