06 декабря 2022, 17:53
Драккар викингов IX века строят на верфи в Карелии
Энтузиасты восстанавливают Гокстадский корабль по сохранившимся чертежам
Девятиметровую ладью строят на верфи в Пиндушах участники клуба «Парашютист» и судостроитель Павел Долгих. Корабль возводят по всем правилам и традициям деревянного судостроения, сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Кижи».
Гокстадскую ладью восстанавливают по старинным чертежам, которые дошли до наших дней. Это драккар викингов IX века, который использовали как погребальный корабль. Его нашли в кургане в 1880 году на берегу норвежского фьорда.
На судне энтузиасты из Медвежьегорского района собираются добраться из районного центра до острова Кижи. // фото: музей-заповедник «Кижи»