Драккар викингов IX века строят на верфи в Карелии

Девятиметровую ладью строят на верфи в Пиндушах участники клуба «Парашютист» и судостроитель Павел Долгих. Корабль возводят по всем правилам и традициям деревянного судостроения, сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Кижи».

Гокстадскую ладью восстанавливают по старинным чертежам, которые дошли до наших дней. Это драккар викингов IX века, который использовали как погребальный корабль. Его нашли в кургане в 1880 году на берегу норвежского фьорда.

На судне энтузиасты из Медвежьегорского района собираются добраться из районного центра до острова Кижи. // фото: музей-заповедник «Кижи»