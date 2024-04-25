Дождливый день ожидает сегодня некоторых жителей Карелии

Сегодня, 25 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Во второй половине дня дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +4, +6°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Днем по южным и центральным районам небольшой, местами умеренный дождь. Ветер восточных направлений умеренный. Температура воздуха +4,+9°С, на юге местами до +13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +6, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +4, переменная облачность, возможен небольшой снег с дождем.

В Сортавале до +7, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Erik Witsoe