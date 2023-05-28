Дожди пройдут в понедельник по всей Карелии

Завтра, 29 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +8°С, днем +16, +18°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно на севере, днем в большинстве районов небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9°С, местами на юго-востоке до 0°С, днем +14, +19°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, пасмурно, небольшой дождь.

В Сегеже до +14, пасмурно, дождь.

В Сортавале до +14, переменная облачность, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com