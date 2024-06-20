Дожди продолжатся в Карелии в пятницу

Завтра, 21 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +10, +12°С, днем +17, +19°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, утром и днем местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +7, +12°С, днем +16, +21°С.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»